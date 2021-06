Reggio Calabria, l’Assessore Palmenta alla presentazione delle attività di Attendiamoci Onlus

22 Giugno 2021 09:24

Reggio Calabria, l’Assessore Giuggi Palmenta alla presentazione delle attività di Attendiamoci Onlus: “Lavorare con i giovani e per i giovani”

Con l’arrivo della bella stagione, al via anche le “attività estive di Attendiamoci”. Alla presentazione, presso il Villaggio dei giovani, bene confiscato alla criminalità organizzata, anche l’assessora alle politiche giovanili Giuggi Palmenta. “Attendiamoci è da tanti anni una realtà positiva della nostra città – ha dichiarato l’Assessora a margine dell’incontro – durante l’estate quando la scuola è ormai finita, i ragazzi e le ragazze hanno bisogno di avere un punto di riferimento, non possono essere lasciati soli ma devono essere considerati e coinvolti con attività di intrattenimento ma che siano anche educative”. “Lavorare con i giovani e per i giovani è importante sempre ma a maggior ragione in questo periodo storico, è proprio da loro che dobbiamo ripartire. Agli educatori e alle educatrici il mio ringraziamento perché siete presidi di educazione e di legalità e non è una cosa scontata. Che questo momento sia un punto di inizio, di una ricostruzione che guardi alle relazioni, ai rapporti umani, ai rapporti con la società civile e le istituzioni. È fondamentale la collaborazione. Da parte dell’amministrazione il totale appoggio”.