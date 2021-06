Reggio Calabria, “La Strada”: “il Comune rispetti quanto dichiarato in merito agli stipendi ancora non erogati agli assistenti educativi”

30 Giugno 2021 14:12

Reggio Calabria: all’inizio del Consiglio Comunale odierno, ancora una volta Saverio Pazzano ha sollevato la questione degli assistenti educativi

“All’inizio del Consiglio Comunale odierno, ancora una volta Saverio Pazzano ha sollevato la questione degli assistenti educativi. Non le ha mandate a dire all’amministrazione che ancora una volta agisce in maniera confusa, contraddittoria, nebulosa. Nelle sue funzioni di Consigliere Comunale ha avuto – come tutta la città – comunicazione che entro fine giugno sarebbe stato pagato il TFR e solo pochi giorni dopo le mensilità da gennaio ad aprile”, è quanto scrive in una nota “La Strada”. “Il Tavolo Tecnico chiesto da La Strada e ottenuto presso il settore Politiche Sociali aveva espresso questi contenuti, le dichiarazioni dell’Ente confermavano questo quadro. Ma non è così. Con le promesse non si mangia! Con le parole non si arriva a fine mese, non si pagano mutui, spesa, affitto! Con le chiacchiere non si vive! Sono sei mesi senza stipendio. Quasi ogni giorno il nostro consigliere si reca presso gli uffici, definisce l’urgenza di rispettare la parola data a dirigenti e assessori. Oggi al Sindaco il consigliere Saverio Pazzano ha detto chiaramente: questo modo di fare, di gestire il rapporto con le lavoratrici e i lavoratori passa il messaggio che “vivere onestamente sia inutile”. È molto grave. Noi vogliamo il Comune della Costituzione, dove lo stipendio sia diritto e non favore“, conclude la nota.