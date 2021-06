1 Giugno 2021 16:03

Reggio Calabria: la realtà di Incontriamoci Sempre sul numero di giugno del magazine ufficiale di FS, la soddisfazione del direttivo dell’Associazione

“Dopo la soddisfazione di aver ben rappresentato la Calabria sul Tg2, lo scorso 1 aprile, ecco un’altra vetrina Nazionale per l’Associazione Incontriamoci Sempre -scrive in una nota il direttivo- grazie alle innumerevoli ed intense attività sociali, culturali e di volontariato e per aver recuperato e valorizzato la splendida stazione Fs di Rc S Caterina, citata da autorevoli personaggi, come esempio da imitare ed esportare: il mensile “LA FRECCIA”, magazine ad alta velocità di Ferrovie dello Stato Italiano, compagno di viaggio ideale a bordo delle Frecce Trenitalia. Una grafica elegante, fresca e dinamica, in cui propone interviste esclusive, itinerari per tutti i gusti e i principali appuntamenti del mese legati all’arte, alla moda, alla musica, all’enogastronomia ed alle eccellenze del Belpaese. Giusto per sottolineare l’importanza della pubblicazione, diamo alcuni dati: 5 milioni i contratti lordi raggiunti ogni mese attraverso il magazine “Le Frecce”, 85.000 le copie distribuite gratuitamente ogni mese su FRECCIAROSSA, FRECCIARGENTO, FRECCIABIANCA, nei FRECCIA LOUNG e FRECCIA CLUB. Si può leggere anche nei migliori Hotel, Stabilimenti Termali, nelle Agenzie di Viaggio e nelle sedi di Confindustria. Oltre ad essere ospiti per il mese di giugno 2021 del Magazine “La Freccia”, la nostra bellissima realtà sarà anche ospite su Fsnews.it, il quotidiano on line del gruppo Fs Italiane. La testata giornalistica del gruppo Fs è diventata negli anni,un punto di riferimento per giornalisti , Stakeholder, appassionati del settore Ferroviario. Un universo che abbraccia tutto sulla mobilità urbanistica, sostenibilità del territorio, tocca la sfera sociale, culturale, dell’ambiente, dell’arte, innovazione ed economia. Questo nuovo doppio appuntamento nazionale è per noi uno stimolo incredibile per continuare, con grande passione, ad accrescere le attività a favore del territorio”, conclude la nota.