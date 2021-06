Reggio Calabria, la protesta dei migranti a Piazza Italia: “basta sfruttamento, vogliamo un’accoglienza dignitosa” [FOTO e INTERVISTE]

28 Giugno 2021 13:26

Reggio Calabria, la protesta dei migranti a Piazza Italia: “basta sfruttamento, non possiamo restare a guardare. Ci vuole troppo tempo per un permesso di soggiorno”

Manifestazione di circa 200 migranti, partiti questa mattina dalla tendopoli di San Ferdinando e dai paesi della Piana, a Piazza Italia a Reggio Calabria per chiedere condizioni di lavoro umane, accoglienza dignitosa e lotta al caporalato. Ai nostri microfoni, Jean-René Bilongo della Flai Cgil, sottolinea: “questi lavoratori contribuiscono al sistema produttivo italiano. Vogliamo i fatti da parte delle istituzioni per migliorare la vita di queste persone. Non possiamo escludere nessuno dal piano vaccinale, i migranti ne hanno diritto”. “Chiediamo la regolarizzazione dei documenti che attendiamo ormai da oltre un anno. Continuiamo a lavorare senza la dovuta regolarizzazione e questo non ci consente di avere un’adeguata copertura sanitaria”, dicono in coro i migranti in Piazza. Celeste Logiacco, della CGIL Piana di Gioia Tauro, afferma: “è inaccettabile che i migranti vivono in maniera poco dignitosa, non ci fermeremo nella nostra battaglia”. In alto la FOTOGALLERY, in basso le INTERVISTE complete.