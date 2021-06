Reggio Calabria, tutti pazzi per la pizza “Super Mario”: l’idea di Egidio Montoli, il pizzaiolo campione di solidarietà

25 Giugno 2021 17:58

Sta andando a ruba la pizza “Super Mario” dell’Antico Casale, dedicata al Premier Draghi e inventata dal famoso pizzaiolo Egidio Montoli

Ha raccolto tantissimi consensi l’idea che è venuta in mente al noto pizzaiolo Egidio Montoli, titolare del ristorante L’Antico Casale di Lazzaro, Comune affacciato sulla costa jonica in provincia di Reggio Calabria. La geniale pensata è stata quella di realizzare una pizza dedicata al Premier Mario Draghi: questa ha ricevuto appunto il nome “Super Mario”. Montoli, già cinque volte campione del mondo in diverse discipline (tra cui “miglior pizza senza glutine” e “pizza acrobatica”), ha realizzato l’omaggio al presidente utilizzando prodotti della tradizione calabrese, ma anche ingredienti più raffinati: il prodotto finale è realizzato a base di mozzarella di bufala, basilico e pomodori pachino (i colori verdi, bianco e rosso ricordano la bandiera italiana), mentre all’uscita dal forno la pizza è poi condita con ‘nduja, tartare di filetto, scaglie di parmigiano, scaglie di tartufo nero estivo e olio aromatizzato al bergamotto di Reggio Calabria. “La pizza ‘Super Mario’ è stata molto apprezzata, già nei primissimi giorni in cui è stata ideata molti clienti l’hanno richiesta. Ci tengo assolutamente a ringraziare Klaus Davi per l’interessamento e l’artista Domenico Loddo, alias Bafometto, per la caricatura che ha fatto il giro del web”, ha affermato Egidio Montoli ai microfoni di StrettoWeb.

Il famoso pizzaiolo è comunque considerato tra le eccellenze meridionali e reggine. La sua straordinaria capacità di trovare sempre idee innovative non è l’unico pregio: Egidio Montoli si è sempre distinto per il suo impegno sociale ed infatti ha in mente di realizzare una “fattoria sociale”, dove accogliere bambini svantaggiati e farli divertire in mezzo agli animali e alle piante. L’obiettivo infatti sarebbe non solo quello di aiutare i più piccoli ad avere un contatto con gli altri bambini e la natura, ma anche di diffondere in loro quelle che sono le tradizioni della cultura calabrese. E’ davvero un’ottima iniziativa di inclusione sociale che poteva essere prodotta solamente dalla mente di un professionista con la testa sulle spalle e di un uomo dal cuore d’oro, qualità che da sempre contraddistinguono i calabresi.