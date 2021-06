Reggio Calabria: la grande vela di scena nelle acque dello Stretto, al via l’“Italia Cup” [FOTO e VIDEO]

4 Giugno 2021 15:10

Reggio Calabria: da oggi al 6 giugno unica tappa nel Sud della grande regata nazionale della classe Laser organizzata dal Circolo Velico

Approda a Reggio Calabria da oggi al 6 giugno l’“Italia Cup”: una manifestazione sportiva di grandissimo prestigio che vede la città dello Stretto quale unica tappa del Sud in programma. Lo scenario naturale che si offrirà alla regata è considerato tra i più suggestivi a livello mondiale ma anche tra i più impegnativi sotto il profilo tecnico per il mondo della vela. I campi di regata interessano la rada Giunchi al centro della città, di fronte al Lungomare “Italo Falcomatà”, dando vita ad un palcoscenico naturale che consentirà a cittadini e visitatori di prendere parte direttamente allo spettacolo che vedrà lo specchio d’acqua dello Stretto animato da oltre 400 vele. La manifestazione, organizzata dal Circolo Velico di Reggio Calabria per conto della Federazione Italiana Vela, riveste anche un significato particolare nell’ottica della ripartenza post Covid ed è il segno dello sforzo messo in piedi, in un momento delicato a livello planetario, dal mondo dello sport reggino, dalle istituzioni e dalle realtà associative. In alto la FOTOGALLERY completa.