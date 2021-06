Reggio Calabria, una cittadina ringrazia la Croce Rossa della Stazione: “grazie a loro ho potuto vedere mio padre in ospedale e stargli vicino negli ultimi giorni”

3 Giugno 2021 11:47

Reggio Calabria, la lettera di ringraziamento di una cittadina alla Croce Rossa presente all’interno della Stazione Centrale

Una lettrice di StrettoWeb ha inviato alla nostra Redazione una lettera di ringraziamento rivolta alla Croce Rossa di Reggio Calabria presente all’interno della Stazione Centrale dopo un episodio che l’ha vista coinvolta. Ecco il testo della lettera:

“Vorrei rivolgere un grazie molto speciale alla Croce Rossa e i suoi volontari che operano presso la Stazione Centrale di Reggio Calabria, per aver dimostrato sensibilità e umanità in una situazione familiare alquanto delicata. Nei giorni scorsi hanno prontamente accolto la mia richiesta di urgenza nell’eseguire un tampone e hanno dimostrato professionalità e vicinanza alla mia famiglia nell’attesa del risultato. Grazie a loro ho avuto la possibilità di vedere mio padre in ospedale, ma soprattutto poter esaudire il suo ultimo desiderio: trascorrere i suoi ultimi giorni confortato dall’amore dei suoi cari. Un grazie ancora di cuore a tutti loro. Giusy Martino“