Reggio Calabria: la città celebra la Giornata della memoria per le vittime delle migrazioni [FOTO e INTERVISTA]

Reggio Calabria celebra la Giornata della memoria per le vittime delle migrazioni, alla statua della Dea Athena deposto un fascio di fiori nelle acque dello Stretto

Reggio Calabria celebra oggi la Giornata della Memoria per le vittime delle migrazioni. Come ogni anno, il 3 giugno, l’Amministrazione comunale ha dedicato un momento di ricordo per tutte le vittime delle migrazioni. Una data simbolica, indetta cinque anni, all’indomani del tragico arrivo nel porto di Reggio Calabria delle 45 salme di migranti recuperate in mare dal pattugliatore Vega della Marina Militare italiana e poi seppellite in un area del cimitero di Armo, dove oggi è in atto un intervento, promosso dalla Caritas Diocesana, per la realizzazione di un nuovo cimitero dei migranti. La celebrazione di quest’anno si è tenuta sul Lungomare Falcomatà, nell’area adiacente la statua della Dea Athena, dove è stato deposto nelle acque dello Stretto un fascio di fiori.

“La nostra Città celebra la Giornata che abbiamo voluto dedicare alle vittime delle migrazioni – ha spiegato il sindaco Falcomatà – anche quest’anno vogliamo dedicare un pensiero a quelle migliaia di persone che ogni anno perdono la vita nel Mediterraneo, ma anche sulle rotte terrestri, come nell’area dei Balcani, tentando di fuggire alla ricerca di una vita migliore. Reggio Calabria sarà sempre accogliente ed inclusiva”. Don Nino Pangallo, Direttore della Caritas, ai nostri microfoni, ha detto: “quei corpi dentro i sacchi è un’immagine che mi porto sempre dentro di me. Oggi ricordare vuol dire fare memoria di quel terribile giorno”. In alto la FOTOGALLERY, in basso l’INTERVISTA completa.