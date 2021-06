Reggio Calabria, l’importanza della manutenzione: la cenere dell’Etna si è posata nella fontana del Waterfront [FOTO]

14 Giugno 2021 12:26

Un invito affinché si possa garantire il necessario servizio di manutenzione alla stupenda opera appena inaugurata e già tanto amata dai cittadini di Reggio Calabria

Una zona che attendeva di essere riqualificata da anni e finalmente adesso può splendere in tutta la sua bellezza. Hanno fatto il giro d’Italia le foto del nuovo Waterfront di Reggio Calabria, un’area bellissima che è stata restituita ai cittadini ed è subito riuscita a stupire tutti. La scalinata che porta al Lido Comunale e la sua fontana sono diventati un luogo da visitare, residenti e turisti sono pronti con la macchina fotografica ad immortalare l’opera. Dopo però la segnalazione di ieri e del blackout nell’ex Pinetina, oggi sono arrivate alla nostra redazione nuove immagini che dovrebbero catturare l’attenzione di chi si occupa della manutenzione: le eruzioni dell’Etna delle scorse settimane hanno spostato nell’aria granelli di cenere che hanno raggiunto anche la città calabrese dello Stretto. Una parte ovviamente si è depositata all’interno della fontana, che risulta sporca in alcuni punti. La speranza è che presto possa essere ripulita, sia per una questione di immagine nei confronti di chi arriva da fuori città appositamente per ammirare il luogo, sia per evitare che la polvere possa col tempo logorare gli ingranaggi della struttura e portare col tempo danni più gravi.