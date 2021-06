Reggio Calabria, lo scempio di via Gaetano Sardiello: voragine in strada e scarsa illuminazione, il Comune tace [GALLERY]

15 Giugno 2021 11:51

Situazione drammatica in via Gaetano Sardiello di Reggio Calabria: voragine in strada non ancora coperta, scarsa illuminazione da diverse settimane. Il Comune non risponde alle lamentele dei cittadini

StrettoWeb dà sempre voce alle lamentele dei cittadini, ma dà spazio anche alle attività svolte per risolvere le problematiche dei reggini. Nel caso di cui ci occupiamo oggi, quella che sembrava una soluzione (seppur temporanea), è diventata la classica toppa finita per fare più danni del buco. Torniamo a parlare della situazione di via Gaetano Sardiello, ex traversa I Nicolò in zona Gebbione. Nel mese di marzo avevamo dato voce, con ironia, alle lamentele dei cittadini circa la voragine stile ‘Tremors’ che da tempo ormai era presente nel bel mezzo della traversa. Il giorno successivo, la buca è stata recintata e segnalata per evitare quantomeno che qualcuno ci finisse dentro. Come detto: una soluzione temporanea, ma che aveva fatto sperare in un intervento risolutore da lì a pochi giorni. Niente da fare.

A 3 mesi di distanza, gli abitanti della zona tornano a segnalare alla redazione di StrettoWeb una situazione a dir poco drammatica: non soltanto la situazione della buca è peggiorata, con segnaletica divelta e spazzatura all’interno, ma il tutto è aggravato dalla scarsa illuminazione. Una volta calato il sole, una buona parte della traversa resta al buio a causa del mancato funzionamento della metà dei lampioni presenti, per le macchine che transitano risulta molto difficile evitare la buca senza riportare alcun danno. Senza contare che, una macchina parcheggiata o un qualunque ostacolo posto nei pressi del marciapiede opposto alla buca, renderebbe praticamente impossibile il transito dei veicoli. Nell’indifferenza di chi dovrebbe occuparsi della manutenzione stradale, i cittadini che abitano in via Gaetano Sardiello hanno deciso di prendere l’iniziativa compilando una raccolta di firme presentata al Comune nella quale viene esposta la situazione che vivono ormai da troppo tempo. Richiesta caduta nel vuoto di un assordante silenzio.