Reggio Calabria, Klaus Davi sul processo Miramare: “Vedrete che Falcomatà verrà assolto, che scommettiamo? Peccato, in Calabria ci sarebbe tanto bisogno dello Stato”

19 Giugno 2021 22:38

In un’intervista a “Spot and Web”, il noto massmediologo e già candidato a sindaco di Reggio Calabria, Klaus Davi, dice la sua sulla fiction su Lucano e sul processo Miramare. “Il procedimento all’ex primo cittadino di Lucano è pretestuoso, politico. In Calabria succede questo e altro”. sottolinea Davi. “Ora vogliono rinviare il processo al sindaco Falcomatà –rimarca-. Quella regione è una zona franca del diritto, ma tanto non interessa a nessuno, è una terra data per persa. Il vice sindaco di Falcomatà, una sorta di demiurgo delle cooperative cattocomuniste, ha detto che il sindaco di Reggio verrà assolto. E cosi sarà. Scommettiamo? Peccato perché ci sarebbe tanto bisogno di Stato in quelle terre. I singoli magistrati, giornalisti, e uomini delle istituzioni si impegnano. Ma è difficile prevalere”, evidenza Davi. “La fiction su Lucano? La Rai si è comportata in modo vergognoso, con il progetto di Lucano.. A Mediaset non sarebbe mai successo. Semmai dopo la messa in onda avrebbero promosso un talk a più voci, anche molto critiche. Ma mai avrebbero censurato un prodotto sostituendosi ai tribunali. Una roba veramente inquietante. Da Cina comunista. Non certo da azienda del servizio pubblico“, conclude.