Reggio Calabria, Klaus Davi cita il GOM a Rete 4: “vanta medici molto bravi

7 Giugno 2021 13:51

Reggio Calabria, Klaus Davi ospite al programma di Rete 4 ‘Zona Bianca’ in prima serata ha parlato degli Ospedali Riuniti e dell’ottimo lavoro fatto dai vari reparti per combattere la pandemia

Il giornalista e massmediologo Klaus Davi ospite al programma di Rete 4 ‘Zona Bianca’ in prima serata ha parlato degli Ospedali Riuniti e dell’ottimo lavoro fatto dai vari reparti per combattere la pandemia. Interrogato dal popolare conduttore Giuseppe Brindisi Davi ha detto in onda “Come mi spiegava un autorevole luminare del Gom di Reggio Calabria, il dottor Massimo Caracciolo, il lockdown duro è stato fondamentale per consentire alla fragile sanità del sud di affrontare la Pandemia senza lasciarsi travolgere. E alla fine quella che è stata una terribile tragedia ha messo in luce le effettive ottime capacità dei medici anche al sud in una situazione di emergenza”.