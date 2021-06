Reggio Calabria: incontro da remoto con il Circolo Culturale “L’Agorà” sulla Rivolta del 1970

30 Giugno 2021 09:54

Il Circolo Culturale “L’Agorà” organizza un nuovo incontro da remoto che darà inizio ad una serie di conversazioni relative ai moti del 1970 di Reggio Calabria. Quel che avvenne in riva allo Stretto è considerata come la rivolta urbana più lunga che la storia della nostra repubblica ricordi, con migliaia di feriti, arresti, diverse vittime sia tra i civili che tra le forze dell’ordine. Il rapporto alla Città da parte del Sindaco Piero Battaglia, l’occupazione della Stazione Centrale, la violenta reazione da parte delle forze dell’ordine nei confronti dei manifestanti, il primo caduto nel corso della seconda giornata di sciopero cittadino caratterizzata da durissimi scontri tra scioperanti e forze dell’ordine. Per mesi la città di Reggio si trasformò in un campo di battaglia rimanendo isolata dal resto della Penisola a seguito dei violenti e ripetuti scontri tra civili e militari evidenziati da una serie di attentati dinamitardi che interruppero le comunicazioni ferroviarie o distrussero le apparecchiature della stazione di Reggio Calabria Lido. Il Ministro degli interni Franco Restivo, annunciò che solo dal 14 luglio al 23 settembre furono compiuti 13 attentati dinamitardi, 33 blocchi stradali, 14 blocchi ferroviari, 3 blocchi portuali e aeroportuali, sei assalti alla prefettura e quattro alla questura. Una rivolta eterogenea vista la presenza anche di gruppi della sinistra extra-parlamentare come “Lotta Continua”, del Movimento Studentesco milanese, di “Servire il popolo”, estrema destra, anarchici, e non per ordine d’importanza semplici cittadini, facenti parte di tutti i ceti sociali, che scesero nelle strade a protestare per quello che era stato già deciso altrove. Il 5 luglio il sindaco di Reggio, Piero Battaglia, con il suo “Rapporto alla città”, informò i reggini dell’accordo politico-istituzionale fatto a Roma, sull’asse Catanzaro-Cosenza, ai danni di Reggio Calabria. A “Roma” si decise che Catanzaro doveva essere il capoluogo. Una decisione, frutto di un accordo tra i notabili calabresi dei partiti di governo, che Reggio visse come l’ennesima mortificazione della città e della democrazia. Le motivazioni di quella reazione a catena, andavano oltre quelle inerenti all’eventuale titolo di capoluogo di Regione, già di fatto assegnatogli dalla storia, ma ad un concreto risvolto economico e politico, derivante dall’assegnazione del capoluogo e con i relativi benefici economici derivanti da nuovi posti di lavoro pubblici ed altre attività connesse. “Testimonianze.1” sarà il tema del nuovo incontro organizzata dal Circolo Culturale “L’Agorà” sui fatti di Reggio del ’70, il contesto del nuovo appuntamento vedrà come protagonisti semplici cittadini che ricorderanno episodi, storie di uomini, altri particolari che a distanza di mezzo secolo ancora risultano avvolti da una fitta coltre di interrogativi che ancora non hanno permesso di chiarire la tipologia e la natura di quelle circostanze. Tenuto conto dei protocolli di sicurezza anti-contagio e dei risultati altalenanti della pandemia di COVID 19 e nel rispetto delle norme del DPCM del 24 ottobre 2020 la conversazione sarà disponibile, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, a far data dal 2 luglio.