Reggio Calabria: incontro con lo scrittore Gerardo Pontecorvo

14 Giugno 2021 11:15

Reggio Calabria: continua in remoto la programmazione del Circolo Culturale “L’Agorà” che ospiterà , nel corso di una conversazione, lo scrittore Gerardo Pontecorvo

Prosegue in remoto, a seguito dei risultati altalenanti della pandemia di COVID 19 e dei protocolli di sicurezza anti-contagio, l'attività associativa del Circolo Culturale "L'Agorà". Tenuto conto dei protocolli di sicurezza anti-contagio e dei risultati altalenanti della pandemia di COVID 19 e nel rispetto delle norme del DPCM del 24 ottobre 2020 la conversazione sarà disponibile, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, a far data dal 18 giugno, il Circolo Culturale "L'Agorà" organizza la presentazione del romanzo di Gerardo Pontecorvo, autore del saggio "Quella parte sconosciuta di me". Lo scrittore, dirigente statale, ecologista, appassionato di musica ha pubblicato altri tre romanzi ed una serie di racconti. Nel nuovo percorso letterario, Gerardo Pontecorvo narra le vicende di un uomo denuncia il malaffare della sua Città, ma anche gli autori di un omicidio. Nicholas, il protagonista della vicenda, si mette sulle tracce dell'assassino e dei mandanti dell'omicidio. Si tratta di un percorso letterario dalle tinte noir, ambientato proprio a Reggio Calabria nel contesto storico che va dagli anni sessanta ed il terzo millennio. Il protagonista del romanzo, Nicholas Fanciulli, si ribella alla malavita locale, denunciando gli autori di un omicidio. Inizia così una ricerca che porta il protagonista anche a un sofferto confronto con la donna che ama e con il proprio passato e a scoprire verità sconvolgenti sulla propria vita.