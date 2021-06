Reggio Calabria: incontro con il prof. Duccio Tripodi

21 Giugno 2021 15:08

Reggio Calabria: continua in remoto la programmazione del Circolo Culturale “L’Agorà” che ospiterà , nel corso di una conversazione, il .prof. Duccio Tripodi che relazionerà su “Il terremoto di Ischia ed i fenomeni idrosismici”

Prosegue in remoto, a seguito dei risultati altalenanti della pandemia di COVID 19 e dei protocolli di sicurezza anti-contagio, l’attività associativa del Circolo Culturale “L’Agorà”. Tenuto conto dei protocolli di sicurezza anti-contagio e dei risultati altalenanti della pandemia di COVID 19 e nel rispetto delle norme del DPCM del 24 ottobre 2020 la conversazione sarà disponibile, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, a far data dal 25 giugno, il Circolo Culturale “L’Agorà” organizza in remoto la conversazione su “Il terremoto di Ischia ed i fenomeni idrosismici”, alla quale parteciperà in qualità di relatore il prof. Duccio Tripodi. La peculiare struttura geografica del fondale del Mar Tirreno è dovuta alla crescita geologica e geodinamica, determinandone una complessa rete di vulcani sottomarini. Questa eterogenea storia geologica risulta caratterizzata da una energica e diversificata attività magmatica sia per la presenza delle strutture emerse, di quelle delle isole vulcaniche, che da quelle sottomarine. I vulcani sottomarini italiani sono concentrati in due gruppi ben distinti, situati rispettivamente nel mar Tirreno meridionale e nel canale di Sicilia. Tra tutti questi si distingue il Marsili, situato a circa 140 km a nord della Sicilia ed a circa 150 km ad ovest della Calabria, e risulta come , il più grande del Mediterraneo e d’Europa. I vulcani sottomarini italiani sono concentrati in due gruppi ben distinti, situati rispettivamente nel mar Tirreno meridionale e nel canale di Sicilia. Tra tutti questi vulcani, sicuramente il più noto è il Marsili, situato a circa 140 km a nord della Sicilia ed a circa 150 km ad ovest della Calabria. Si tratta in assoluto del più esteso vulcano d’Europa che si estende per una lunghezza di 70 km ed una larghezza di oltre 30 km. Dal fondale si alza per tremila metri e la vetta del suo cratere è a 450 metri dalla superficie del mare. E’ considerato un vulcano attivo Secondo la fonte CNR il Marsili è considerato un vulcano attivo ed una sua eventuale eruzione potrebbe generare un enorme tsunami che andrebbe ad interessare le coste siciliane, calabre e campane, travolte in meno di 30 minuti. Tenuto conto dei protocolli di sicurezza anti-contagio e dei risultati altalenanti della pandemia di COVID 19 e nel rispetto delle norme del DPCM del 24 ottobre 2020 la conversazione sarà disponibile, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, a far data dal 25 giugno.