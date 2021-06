23 Giugno 2021 22:24

Non c’è due senza tre. Dopo l’incendio di venerdì scorso e quello di domenica, Ciccarello – nella zona sud di Reggio Calabria – serve il tris e vola solitario in vetta nella speciale classifica delle località con i rifiuti andati a fuoco. Nuovo rogo questa sera all’ex polveriera nel quartiere Modena: per l’ennesima volta, messo fuoco all’enorme montagna di immondizia. Ancora sul posto i Vigili del Fuoco, come si può vedere dalle immagini a corredo dell’articolo.