Reggio Calabria, ennesimo rogo a Ciccarello: montagna di rifiuti incendiati [LIVE]

18 Giugno 2021 18:53

Incendio di rifiuti a Ciccarello, nella zona sud di Reggio Calabria: brucia l’enorme montagna di immondizia

Ennesimo rogo a Ciccarello, ennesimo rogo ai rifiuti. In questi minuti, nel quartiere a Sud di Reggio Calabria, la solita enorme montagna di spazzatura sta prendendo fuoco, come si può vedere nella foto a corredo dell’articolo. Brucia l’infinita quantità di immondizia posta da molto tempo in quella specifica area del quartiere per ciò che è diventata ormai una discarica abusiva. Inutile sottolineare i numerosi danni all’ambiente già per la presenza dei rifiuti, aggravati anche dalla messa a fuoco.