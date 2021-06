Reggio Calabria, panico nella notte: bruciano i rifiuti sotto casa, il fumo arriva quasi dentro le abitazioni [FOTO]

30 Giugno 2021 13:32

L’ennesimo rogo ai rifiuti a Reggio Calabria ha rischiato di trasformarsi in tragedia: il grave episodio di questa notte

Non si contano più gli incendi ai rifiuti a Reggio Calabria, come se fosse quasi normalità, ed è forse questo a far più male dei gesti stessi. Numerosi e quotidiani, purtroppo, sono i roghi soprattutto nella zona Sud della città, segnalati di continuo dai cittadini ormai stanchi e arrabbiati. Uno degli ultimi episodi, e che ha rischiato di trasformarsi in tragedia, si è verificato nella notte: in Via Palmi (discesa Itria) è andata infatti a fuoco l’immondizia presente sotto il portone d’ingresso di una casa, salendo verso le abitazioni e bruciando (come si può vedere dalle immagini in evidenza) anche una parte della facciata. Panico tra i residenti, spaventati dal fuoco quasi dentro i propri appartamenti. Per fortuna non si contano gravi danni a cose o persone.