Reggio Calabria, Falcomatà: “Grazie ai cittadini che si impegnano nelle iniziative di pulizia della città, chiedo scusa per i ritardi”

7 Giugno 2021 15:09

Il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, attraverso un post sulla propria pagina Facebook, ha voluto esaltare le iniziative di tutti quei cittadini che nelle ultime settimane si sono impegnati a tenere pulite alcune zone significative della città, chiedendo al contempo scusa per i ritardi dell’Amministrazione. Di seguito il testo integrale del suo pensiero.

“GRAZIE!

Da qualche mese stiamo assistendo a uno straordinario risveglio civico in città.

Aumentano le iniziative di pulizia di piazze, scalinate, spiagge dei tanti quartieri della nostra Reggio da parte di associazioni, comitati e singoli cittadini.

A questo si aggiungono le tante realtà cittadine che attraverso il progetto “adotta il verde” curano uno spazio pubblico cittadino.

Adesso qualcuno dirà “sono cose che deve fare il comune”, qualcun altro commenterà “paghiamo le tasse per non avere i servizi”, altri ancora “va cogghi a mundizza” che rimane un grande classico.

Vero, verissimo, nulla da dire anzi è giusto che da sindaco chieda innanzitutto scusa per i ritardi, le inefficienze e le mancanze dell’amministrazione.

Ma i cittadini che si impegnano e sacrificano il proprio tempo libero sono un esempio di amore incondizionato per la nostra città che spero possa crescere giorno dopo giorno.

Da sindaco, da cittadino, da padre, sono orgoglioso di questo e sento di ringraziarvi per quello che state facendo e dirvi che saremo al vostro fianco impegnandoci a fare di più e meglio.

Buon inizio settimana Reggio”.