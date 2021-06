Reggio Calabria: il “Laboratorio dello Stretto” dell’Accademia di Belle Arti, il seminario “WordPress Base”

29 Giugno 2021 18:04

Il seminario “Wordpress Base” di Pierfilippo Bucca si terrà nei giorni 1,2,5 e 6 luglio

Grande attesa per “Wordpress Base” a cura di Pierfilippo Bucca, docente d’informatica presso l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria.L ’evento si inserisce all’interno delle attività del “Laboratorio dello Stretto”, progetto diretto da Francesco Scialò, finanziato dall’intervento “Linee guida per le Istituzioni AFAM calabresi finalizzate al sostegno di interventi a valere sull’Azione 10.5.1 del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020”.

Il seminario avrà luogo dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 nei giorni 1/2/5/6 luglio 2021 nell’aula virtuale dell’Istituzione di alta formazione artistica, diretta da Maria Daniela Maisano, e vedrà la partecipazione dell’esperto Antonio Orlando, Web Specialist – Google ADS Certified Partner. Oggetto di trattazione la formazione di base sul sistema CMS WordPress con modalità di sviluppo dell’utente di un blog e/o di un portfolio personale.

L’evento è aperto a tutti. Le modalità di accesso sono reperibili sui canali ufficiali dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria.

A seguire alcune informazioni sui relatori

Curatore – Pierfilippo Bucca

Docente di Tecnologie per l’informatica presso l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, ha svolto l’attività di grafico creativo dal 1997 al 2001 presso vari studi grafici e tipografie

occupandosi di progettazione marchio coordinato, grafica pubblicitaria e fotografia.

Dal 2001 al 2009 sempre come grafico creativo, ma anche come designer 3D, disegnatore di abbigliamento sportivo e promozionale ha prestato servizio presso Personal Time (VE).

Dal 2009 ad oggi, è libero professionista nel settore cartaceo, del web designer e dell’abbigliamento sportivo.

Diplomato al Geometra nel 1992 presso l’Istituto Tecnico per Geometra “A. Righi”, consegue nel 1996 il Diploma di Pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria e nel 1997 il Diploma di Maestro d’Arte presso l’istituto D’Arte “Frangipane”. Dal 1994 ad oggi partecipa a numerose mostre di pittura e illustrazione nella sua regione e non solo.

Esperto – Antonio Orlando

E’ un professionista del settore che dal 2007 è responsabile di Soluzioni-Internet.eu – Progettazione e Sviluppo Siti Web – SEO – SEMb. Si occupa di sviluppo di siti web e web application con tecnologie HTML, CSS, Bootstrap, Vanilla Javascript, JQuery, ASP, PHP. Tra le sue realizzazioni: Database relazionali MySql e Sql Server; lo sviluppo di siti in programmazione libera (ASP VB script e database MySql) con l’utilizzo del framework Bootstrap: studioorlando.eu | drinkmatic.net | lamiaitalia.co.uk | mindtarget.it (sito di consulenza psicoterapica 1-to-1 sviluppato con Bootstrap, ASP Vb script e SQL Server); lo sviluppo e la gestione di siti CMS sviluppati in WordPress come can alegroup.it | fratellibarilla.it | imandorlati.it; lo sviluppo e la gestione di siti WooCommerce come artigianoshop.co .uk | libellulablu.it | sgambetterra.eu (multilingua con sezione WooCommerce); lo sviluppo e la gestione dei siti Magento: asishoponline.com; lo sviluppo e la gestione dei siti Joomla!: informaticasud.com | ovit.it (multilingua) | ovitstore.com (e-commerce Joomla con JoomShop); Certificazione Google Ads come utente che Google Partner come azienda: https://bit.ly/GAdsPartner; la gestione di campagne web marketing tramite piattaforma Google Ads. Segue le campagne dalla progettazione alla creazione di eventuali landing page, installazione dei tool di monitoraggio, analisi, ottimizzazione e report, possiede piena conoscenza di Google Tag Manager e Google Analytics.