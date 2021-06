Reggio Calabria, il Comune pubblica il bando per l’affidamento del Lido Comunale

19 Giugno 2021 14:40

Reggio Calabria, Palazzo San Giorgio pubblica il bando per l’affidamento del Lido Comunale alle cooperative B

Il Comune di Reggio Calabria ha provveduto a pubblicare il bando con cui affidare la gestione del Lido Comunale alle cooperative di tipo B, ossia quelle svolgono attività produttive ma con uno spirito sociale finalizzato all’inserimento nel mondo del lavoro delle persone con difficoltà. L’avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la più ampia partecipazione e consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l’Ente, con lo scopo di ottenere la disponibilità a partecipare ed a presentare contestualmente un progetto tecnico di gestione per l’affidamento temporaneo dello stabilimento balneare. Da sottolineare che “il Comune di Reggio Calabria si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all’affidamento diretto della concessione temporanea, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa”.