Reggio Calabria: il Circolo culturale “Guglielmo Calarco” organizza la presentazione del libro “La sete” di Sergio Bertolino

28 Giugno 2021 13:49

Giovedì 1 luglio 2021 alle ore 19.30 il Circolo culturale Guglielmo Calarco – Coop. V. Veneto riprende l’attività culturale in presenza con il libro La sete di Sergio Bertolino, Marco Saya editore (2020).

Sergio Bertolino, nato a Reggio Calabria nel 1984, si è Laureato in Filologia moderna presso l’Università degli Studi di Torino. Docente di Lettere, comparatista, cantautore, co-fondatore e co-direttore della rivista web di poesia Avamposto (www.avampostopoesia.com). Nel 2018 ha pubblicato il primo libro di versi Chiave di volta (Edizioni Nulla Die). Suoi testi sono apparsi in antologie, riviste e blog letterari. Quello insieme a Sergio Bertolino, giovane poeta reggino, è quindi il primo degli appuntamenti, organizzati in collaborazione con l’Hotel Medinblu, fissati per il mese di luglio che coniugano insieme cultura e bellezza, infatti, si svolgeranno al tramonto nella splendida cornice della terrazza dell’Hotel Medinblu affacciata sullo Stretto. La sete è la seconda raccolta di poesie di Sergio Bertolino, pubblicata nell’anno 2020, ma presentata per la prima volta in questa occasione a causa della nota situazione pandemica. La presentazione si svolgerà in osservanza delle norme anti-covid nel rispetto del distanziamento e con l’uso delle mascherine, per tale ragione è obbligatorio prenotare la partecipazione inviando una email all’indirizzo del Circolo G. Calarco (circolo.gcalarco@libero.it) Scomparire testimoniando la vita è la prima peculiarità di ogni poesia che si rispetti. Perché il vero poeta sa sublimare fino a giungere al sogno di sé. E questo accade anche nella seconda opera di Sergio Bertolino, intitolata La sete che documenta un percorso già significativo. Il giovane poeta reggino ci fa intendere quanto la sete, e di conoscenza e di morte, sia la distanza tra lo sparire e il tentare di esistere attraverso la sillabazione di un esperire vulcanico. E se le singole poesie di questo notevole canzoniere offrono al lettore un ampio ventaglio di contenuti e paesaggi interiori, le sezioni che scandiscono l’intero lavoro rendono il corpus un preciso spartito dove la sostanza lirica si avvolge indissolubilmente al tracciato biografico del poeta,che ha il dono di attingere alla tradizione per farsi “beffe” del contemporaneo.Ed ecco che la sete diventa dunque strumento di indagine filosofica, come anche di espiazione, e non solo metafora passionale o mera necessità. La sete è mancanza, voluttà, fondamento di un cammino mai pago di luce, spinto al punto di bruciare tutto pur di bere l’indicibile. Conversano con l’autore Cinzia Messina e Simone De Maio, letture a cura di Cinzia Messina, diretta Facebook a cura di Maurizio Mallamaci. La programmazione proseguirà giovedì 15 luglio ore 19.30 con Un Luna Park per Little Boy. La poesia di Lawerence Ferlinghetti con Giada Diano, Elisa Polimeni, Eleonora Scrivo e Cinzia Messina. Giovedì 29 luglio, sempre ore 19.30, con la presentazione del libro Malinverno di Domenico Dara.