21 Giugno 2021 15:54

Reggio Calabria: il Castello Aragonese tornerà ad essere il protagonista dell’evento culturale “Rhegium Comics” nell’ambito del progetto “Mediterranean Wellness – Tra Storia e Leggenda”

Dopo il lungo periodo di fermo, a causa della pandemia da SarSCovid-19, finalmente il Castello Aragonese tornerà ad essere il protagonista dell’evento culturale “Rhegium Comics” nell’ambito del progetto “Mediterranean Wellness – Tra Storia e Leggenda”, promosso dalla TxT Società Cooperativa Sociale, afferente al Sistema ACU “Azione Cristiana Umanitaria”, fondata dal missionario cristiano Gilberto Perri. L’evento rappresenterà il connubio tra Storia, Fumetti, Cartoons e molto altro ancora, in un susseguirsi di attività ludico-sportivo-ricreative e mostre, che consentiranno ai visitatori di affrontare un fantastico viaggio in questo mondo, che da sempre ci affascina sin da bambini, nonché, ricco di riferimenti storico-culturali per avvicinare i più giovani alla realtà calabrese.

Tra le varie attività e mostre vi saranno:

Mostra d’arte e scenografiche di Abiti d’Epoca; Pirati del Mediterraneo, la Foresta dei Giganti (tratta dall’anime giapponese Attack on Titan), e tanto altro;

Area Disegnatori e fumettisti;

Area Games, videogames;

Area Softair;

Escape Room;

Area medievale: rievocazioni storiche, lezioni di scherma medievale e tiro con l’arco;

Lo staff della TxT Soc. Coop. Soc aspetta i cittadini al Castello Aragonese dal 25 al 27 Giugno.