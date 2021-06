Reggio Calabria: il 30 giugno l’iniziativa Pillole di ContaminAzioni-Festa di comunità 2.0 [INFO e DETTAGLI]

25 Giugno 2021 12:11

ContaminAzioni II, nato dalla collaborazione dell’Associazione culturale Magnolia con Gastretto, Adexo associazione culturale, Scuola italiana in piazza, La Biblioteca dei ragazzi e delle Ragazze, SpazioTeatro, Pagliacci Clandestini, Tania Azzar, Radici del Suono, CSC Nuvola Rossa e Csoa Angelina Cartella, è una festa di comunità autoprodotta e realizzata insieme agli artisti. Ha Radici mescolate con idiomi di culture diverse e ha i piedi ben piantati nella terra, ma i rami sono protesi al vento: è una comunità che si allarga, cresce; è fatta di saperi ed esperienze.

Come Associazione Magnolia non sappiamo quando il nostro Laboratorio Radici potrà di nuovo ospitare eventi culturali, speriamo presto, ma Magnolia continua ad operare al di fuori dello spazio fisico, grazie alle nuove energie vitali che ha incrociato in questo ultimo anno.

Perché uno spazio sia vissuto appieno ci si deve prendere cura del luogo, abitarlo, rispettarlo, dialogare con esso, condividerlo. È un bene pubblico, non ha etichette: per questo la scelta di partire dalla piazza, attraverso pillole di ContaminAzioni 2.0.

Quell’”uscire fuori” dai singoli spazi, riappropriarsi delle piazze, dei beni pubblici, rivivere i luoghi oltre l’idea di confine è un atto di Ri-Esistenza. La pandemia che stiamo attraversando ha messo a nudo tante fragilità che già conoscevamo e altre sono venute fuori: occorre fermarsi, guardare il mondo e noi stessi da un’altra prospettiva.

Il 30 giugno 2021 in piazza S. Agostino per

Pillole di ContaminAzioni II – festa di comunità

a Reggio Calabria con tante attività GRATUITE!

>>> ore 18:00

La Biblioteca dei Ragazzi e delle Ragazze e SpazioTeatro:

lettura scenica Kamishibai “Stella” di Fuad Aziz, età (indicativa): 6+ / adulti.

>>> ore 18:30

La Scuola italiana in piazza:

“Conosciamo le lingue parlate a Reggio”. Laboratorio linguistico per tutte le età.

>>> ore 19:10

Pagliacci Clandestini:

“Come prendersi meno sul serio” gioco rivolto ad adulti e bambini.

>>> ore 19:40

Tania Azzar:

dimostrazione per creare dei ciondoli artigianali e/o oggetti vari con alcuni materiali di riciclo, per adolescenti e adulti.

>>> ore 20:10

Agata Scopelliti, Associazione Culturale Magnolia RC e Radici del Suono:

laboratorio in pillole di danze popolari internazionali. Fascia d’età 7+ e adulti.

>>> ore 20:40

Adexo associazione culturale – Reading “Non questa volta” Katia Colica testi e voce,

Antonio Aprile al basso elettrico.

Il Csoa Angelina Cartella propone la mostra “Artemisia, borragine e le altre. Erbe e sapienza femminile, una narrazione per immagini aspettando l’arrivo delle zapatiste”.

In collaborazione con il CSC Nuvola Rossa.

Le prenotazioni possono essere effettuate prima delle attività o presso piazza Sant’Agostino.