Reggio Calabria: iI Liceo Artistico “Preti Frangipane” ha insignito l’associazione “Famiglia Ventura” di un riconoscimento per le collaborazioni degli ultimi anni

15 Giugno 2021 16:20

Il Liceo Artistico “Preti Frangipane” di Reggio Calabria ha insignito l’associazione “Famiglia Ventura” di un riconoscimento per le collaborazioni e sinergie che hanno caratterizzato l’operato dell’ultimo quinquennio

Il Liceo Artistico “Preti Frangipane” di Reggio Calabria ha insignito l’associazione “Famiglia Ventura” di un riconoscimento per le collaborazioni e sinergie che hanno caratterizzato l’operato dell’ultimo quinquennio. In nome del dirigente scolastico Catena Giovanna Moschella, l’assistente amministrativo Francesca Anglisano ha consegnato la targa all’ex presidente Francesco Ventura, intervenuto su delega del presidente Vincenzo Ventura. “Ringrazio la dirigente Moschella per il garbato omaggio e sono felice che abbia incaricato l’assistente Anglisano per la consegna della targa, con cui, assieme alla responsabile della biblioteca scolastica, in questo quinquennio abbiamo operato a stretto contatto e con reciproca stima – commenta Ventura – L’impegno per la promozione della lettura e dell’arte nel reggino caratterizza da dieci anni le azioni dell’associazione “Famiglia Ventura” ed in tutto questo il Liceo Artistico “Preti Frangipane” è stato un partener istituzionale serio ed affidabile”.