Reggio Calabria: i dati emersi sul viaggio di Ulisse nell’isola del Sole e sulla sponda calabrese [VIDEO]

29 Giugno 2021 09:16

Reggio Calabria: il resoconto della conversazione su “Ulisse tra Sicilia e Calabria”. I dati emersi sul viaggio di Ulisse nell’isola del Sole e sulla sponda calabrese

Si è svolta, da remoto, la giornata di studi sul tema “Ulisse tra Sicilia e Calabria” analizzata dalvice presidente del sodalizio culturale reggino Antonino Megali. Nel corso della conversazioni in remoto sono emersi diversi aspetti inerenti ad Ulisse e lo Stretto di Messina, ed al suo viaggio tra la sponda siciliana e quella di Reggio Calabria, tra Scilla e Cariddi. Una rilettura geografica del viaggio di Odisseo che conferisce un intramontabile fascino ai territori di Calabria e Sicilia. L’Odissea, il poema di Omero che racconta le peregrinazioni di Ulisse e dei suoi marinai, si svolge in buona parte lungo le coste italiane. Dal Circeo alle Eolie, transitando per il Cilento, alcuni dei più celebri episodi raccontati si svolgono nel parte meridionale del Mediterraneo. Lungo la rotta del suo viaggio, durato dieci anni, Ulisse approda e naviga in diversi punti sia della Sicilia che della Calabria. Sbarca sull’isola del Sole, la terra di Trinacria dove si confronta con uno dei Ciclopi, Polifemo. L’isola di Eolo, dove viene accolto dal dio dei venti, poi la nave di Ulisse fa rotta verso l’area dello Stretto, dove hanno la loro locations le figure mitologiche di Scilla e Cariddi, poi l’incontro con le Sirene. Questi alcuni dei dati emersi nel corso della conversazione sul tema in argomento organizzata dal Circolo Culturale “L’Agorà”. La giornata di studi organizzata dal sodalizio organizzatore reggino, tenuto conto dei protocolli di sicurezza anti-contagio e dei risultati altalenanti della pandemia di COVID 19 e nel rispetto delle norme del DPCM del 24 ottobre 2020, sarà disponibile, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, a far data dal 29 giugno.