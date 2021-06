Reggio Calabria: i contenuti emersi dalla presentazione del saggio storico “Soldati di sventura” di Luca Fregona [VIDEO]

11 Giugno 2021 09:22

Reggio Calabria: i contenuti emersi dalla presentazione del saggio storico “Soldati di sventura” di Luca Fregona. Diversi gli spunti di riflessione sulla guerra sporca scatenata dalla Francia per riprendersi la colonia dopo la dichiarazione di indipendenza di Ho Chi Minh

Si è svolta, da remoto, la presentazione del saggio storico “Soldati di sventura” del giornalista, Luca Fregona, caporedattore del quotidiano Alto Adige e capo della Cronaca di Bolzano. Si tratta di un’accurata ed approfondita inchiesta giornalistica sulla prima guerra d’Indocina e della presenza in tali operazioni militari da parte di 5-7 mila giovani italiani spediti in Vietnam tra il 1946 e il 1954 nella “sporca guerra” scatenata dalla Francia per riprendersi la colonia dopo la dichiarazione di indipendenza di Ho Chi Minh. Molti di quei ragazzi italiani reclutati dalla Legione, erano emigrati clandestinamente in Francia in cerca di lavoro, una volta scoperti venivano più o meno costretti a firmare l’ingaggio con il ricatto della prigione e del rimpatrio. Altri erano giovani in fuga dalle scorie tossiche della seconda guerra mondiale. Il dibattito, all’epoca, in Italia era accesissimo. Il Pci – con Terracini e Pajetta – fece una durissima campagna parlamentare per denunciare questo reclutamento di massa “per una guerra colonialista”. Diversi gli aspetti inediti, storie fatte cadere nel dimenticatoio che riemergono, grazie all’impegno dell’autore di questo saggio che fa ricordare tali eventi.Tenuto conto dei protocolli di sicurezza anti-contagio e dei risultati altalenanti della pandemia di COVID 19 e nel rispetto delle norme del DPCM del 24 ottobre 2020, sarà disponibile, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, a far data da venerdì 11 giugno.