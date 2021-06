Reggio Calabria, gli automobilisti non rispettano il doppio senso sul Lungomare: è allarme incidenti, le prime immagini dalla Dash Cam di StrettoWeb – VIDEO

29 Giugno 2021 12:11

Reggio Calabria, le immagini girate dalla Dash Cam di StrettoWeb sul “nuovo” Lungomare con il doppio senso di marcia

Automobilisti indisciplinati o disattenti che, abituati da sempre a un’unica carreggiata in direzione Sud nella via Marina cittadina, adesso fanno difficoltà a rispettare il doppio senso di marcia istituito per fronteggiare i disagi provocati dalla chiusura della via Marina alta (corso Matteotti) che è diventata isola pedonale. Abbiamo percorso stamattina presto, in un orario solitamente molto tranquillo pr il traffico sul Lungomare, il nuovo tratto di strada in direzione Nord, in realtà molto poco utilizzato dagli automobilisti reggini che preferiscono le altre strade del centro (più intasate del solito). Effettivamente risalire il Lungomare da Sud è un vero e proprio azzardo: ci si trova di fronte molte auto che arrivano nella direzione classica (Nord –> Sud) incuranti della linea che separa le due carreggiate. Emblematiche le immagini del video: