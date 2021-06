Reggio Calabria, giovedì la presentazione dell’iniziativa “La solidarietà ha più gusto”

1 Giugno 2021 16:05

La solidarietà ha più gusto, è questo il nome dell’iniziativa organizzata da Fiepet Confesercenti Reggio Calabria e il Banco Alimentare Calabria in collaborazione con Conpait Pasticceri d’Italia che verrà presentata nel corso di una conferenza stampa giovedì 3 giugno alle ore 10:30 presso la sede provinciale di Confesercenti in via Vico Vitetta 28/b. Saranno presenti il Presidente di Confesercenti Reggio Calabria Claudio Aloisio, il direttore generale del Banco Alimentare Calabria Gianni Romeo, il responsabile provinciale Giuseppe Bognoni, il coordinatore pro tempore della Fiepet Reggio Calabria Nino Alampi e il Presidente Nazionale Conpait Angelo Musolino oltre ai titolari dei locali che hanno aderito all’iniziativa.