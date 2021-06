Reggio Calabria, tutti pazzi per “Giò Pò”: il primo Ristorante in bottega della città ha aperto stamattina ed è subito boom – FOTO e VIDEO

3 Giugno 2021 17:32

Reggio Calabria, stamani ha aperto “Giò Pò”: è il primo “Ristorante in bottega” della città, grande entusiasmo ed enorme afflusso di clienti per la nuova realtà della ristorazione che vuole coccolare i reggini all’insegna del gusto

Ha aperto stamattina il primo “Ristorante in bottega” di Reggio Calabria: situato in Via Giuseppe Reale n° 52 (ex via prolungamento Aschenez), “Giò Pò” ha riscontrato un boom eccezionale per i reggini che sono accorsi numerosi a degustare i prodotti dell’eccellenza gastronomica locale e nazionale. Particolare successo ha riscontrato la bottega, con la vendita di prodotti di altissima qualità, ma ancora di più è stato apprezzato il menù per il primo pranzo: lasagne alla bolognese, arista di suino con miele agrumato, riso venere con le verdure, verdure al forno, cordon bleu di melanzana con speck e provolone, schiacciate, panini, salsa di patate arrosto e salsa di cipolla rossa di Tropea. Particolarmente apprezzata la “super focaccia” con crema di patate, provolone e mortadella che il salumiere, Luca, ha preparato davanti alle nostre telecamere:

Il locale, con tante altre novità, aspetta i reggini per coccolarli all’insegna del gusto e intanto è sbarcato anche sui social: è possibile seguirlo sulla pagina facebook e su instagram.

Gli orari di apertura di Giò Pò sono dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 14:30 e poi dalle 17:00 alle 20:30 e la domenica dalle 8:30 alle 13:30.