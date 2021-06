Reggio Calabria, Falcomatà riceve a Palazzo Alvaro la Console Generale della Repubblica Argentina a Roma Ana De La Paz Tito

1 Giugno 2021 15:06

Nel corso dell’incontro istituzionale programmate iniziative di scambio culturale e cooperazione tra la Città Metropolitana di Reggio Calabria e la comunità argentina

Questa mattina il sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà ha ricevuto a Palazzo Alvaro, sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria, la Console Generale della Repubblica Argentina a Roma, Ana De La Paz Tito. Un incontro cordiale nel corso del quale sono state affrontate, tra le altre cose, tematiche di comune interesse, con particolare riferimento alle politiche in materia di accoglienza e integrazione e alle tante storie in comune che legano, ormai da diverse generazioni, la comunità calabrese a quella argentina. In questo contesto il primo Cittadino ha ribadito i sentimenti di profonda e autentica amicizia e di sincera vicinanza, a nome dell’intera Città Metropolitana di Reggio Calabria, nel confronti del popolo argentino che sta attraversando una fase particolarmente difficile a causa degli effetti negativi della crisi economica resi ancor più pesanti dall’emergenza pandemica. Nel corso dell’incontro, infine, è stata anche discussa la possibilità di dar vita a iniziative comuni, tra l’Ente metropolitano di Reggio Calabria e il Consolato argentino, sul versante dello scambio culturale e di una maggiore valorizzazione delle radici e dei legami storici che caratterizzano le due comunità.