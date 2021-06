Reggio Calabria, Falcomatà a Siderno per la cerimonia di conferimento della bandiera blu: “orgoglio per l’intera comunità metropolitana, aumenta attrattività turistica del nostro territorio”

29 Giugno 2021 20:54

Reggio Calabria: il primo Cittadino ha messo in evidenza il concetto di identità metropolitana, una “comunità che si muove insieme valorizzando le sue eccellenze”

“La bandiera blu a Siderno è un orgoglio per l’intera Città Metropolitana. È nostro dovere valorizzare gli aspetti positivi ed i traguardi che riguardano il nostro territorio, dando merito a quanto di buono si riesce a fare, pur nelle difficoltà, e dando valore al concetto di identità metropolitana, che non è solo la sommatoria di 97 comuni, ma una comunità che si muove in maniera strutturata, affrontando i problemi e valorizzando le sue eccellenze”. È quanto afferma il sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà partecipando alla cerimonia di conferimento della bandiera blu, prestigioso riconoscimento internazionale per la qualità delle acque di balneazione, al Comune di Siderno.