Reggio Calabria, domani mattina scatta il doppio senso su tutto il Lungomare: preoccupazione per incidenti e code. Info utili per pedoni e automobilisti [FOTO]

28 Giugno 2021 13:43

Reggio Calabria, attesa e preoccupazione per l’istituzione – a partire da domattina – del doppio senso di marcia sul Lungomare: per la prima volta nella storia la via Marina bassa si trasformerà in una strada a 4 corsie, senza spartitraffico e quindi molto pericolosa

Scatterà domattina alle ore 08:00 il doppio senso sul Lungomare Falcomatà, la via Marina bassa di Reggio Calabria: è stata completata la realizzazione della nuova segnaletica orizzontale, con la cancellazione delle strisce blu dei parcheggi e la posa di quelle bianche per la viabilità. Si tratta di un vero e proprio stravolgimento senza precedenti nella storia della viabilità della città, che è accompagnato da timori e preoccupazioni. Lì dove fino ad oggi ci sono due file di auto parcheggiate ai lati e altre due corsie che transitano nella stessa direzione, diventerà un percorso a doppio senso con enormi rischi per incidenti e code. In direzione Sud, inoltre, transiteranno anche gli autobus dell’Atam che dovranno anche effettuare le loro fermate, e quindi congestioneranno ulteriormente il traffico in quella che è già di per sè la principale arteria viaria del centro cittadino. Fino alla scorsa settimana, gli autobus transitavano sulla via Marina alta (corso Matteotti), adesso chiuso per l’istituzione della nuova isola pedonale voluta dall’Amministrazione Comunale. Adesso stanno transitando in via Marina bassa ma ove possibile (all’altezza dell’Arena Ciccio Franco, ad esempio) si spostano sulla destra, nell’area parcheggi, per effettuare le fermate. Da domani dovranno fermarsi lungo la corsia in movimento, con rischi di incidenti (se le auto che li seguono non staranno attente, rischieranno di tamponare i bus) e la garanzie di ulteriori code.

Preoccupa anche il doppio senso: sul Lungomare non c’è e non ci può essere alcun tipo di spartitraffico. L’unico confine tra i due sensi di marcia è quello tracciato da una linea bianca dipinta sull’asfalto. Le auto transiteranno quindi in direzione frontale con pochi centimetri di distanza, a senso inverso. Riusciranno gli automobilisti ad evitare collisioni e scontri?

Inoltre per i pedoni diventerà più difficile attraversare il Lungomare: le strisce pedonali sono rimaste esattamente come prima, ma bisognerà stare attenti a guardare da entrambi i lati, abitudine a cui i reggini non sono affatto abituati perchè sulla via Marina bassa da Sud non è mai transitato nessuno nella storia. Il rischio di disattenzioni che possano rivelarsi fatali è dietro l’angolo, e per questo la Polizia Municipale da domani sarà presente sul Lungomare con un grande dispiegamento di forze per gestire la situazione, monitorare il traffico e aiutare la cittadinanza ad orientarsi nel nuovo percorso. Si raccomanda a tutti la massima prudenza e il rigido rispetto del codice della strada, per evitare che questa scelta adottata dal Sindaco con modalità che hanno già scatenato comprensibili polemiche e discussioni a causa dei pesanti disservizi recati alla cittadinanza non si trasformi in tragedia.