Reggio Calabria, Don Giovanni Gattuso scrive al Prefetto e sindaco: “degrado ed incuria a Cataforio e San Salvatore, vi prego di intervenire”

17 Giugno 2021 14:04

Reggio Calabria, Don Giovanni Gattuso scrive al Prefetto e sindaco: “mi rivolgo a voi rappresentanti delle Istituzioni con spirito di collaborazione per richiamare la vostra attenzione sulla sicurezza e l’incolumità dei cittadini residenti nei Borghi di Cataforio e San Salvatore”

Di seguito il testo integrale della lettera di Don Giovanni Gattuso al prefetto ed al sindaco di Reggio Calabria:

“Come parroco della comunità-che il Signore mi ha affidato mi rivolgo a voi rappresentanti delle Istituzioni con spirito di collaborazione per richiamare la vostra attenzione sulla sicurezza e l’incolumità dei cittadini residenti nei Borghi di Cataforio e San Salvatore. Ultimamente furti e violazioni di domicilio sono aumentati sia in orari diurni che notturni interessando anche qualche attività commerciale. Azioni che, a volte, si sono consumate alla presenza degli interessati sfiorando per poco la tragedia. Per tali gravi motivi si chiede un maggiore pattugliamento da parte delle Forze dell’Ordine e, quale deterrente l’installazione di sistemi di videosorveglianza per rispondere alla domanda di sicurezza dei cittadini. La sicurezza, a 360 gradi, di una zona urbana o extraurbana richiede anche la corretta illuminazione nelle ore notturne. Appare abbastanza evidente che un luogo buio si presta maggiormente alla delinquenza così come anche ad eventuali incidenti. A tal proposito mi permetto di ‘segnalare il grave disagio che persiste da diversi mesi sulla strada ex provinciale/comunale dal Bivio di San Sperato con direzione Cataforio / San Salvatore. Sono oltre 80 i lampioni spenti collocati lungo la strada comunale ex provinciale, senza dimenticare alcune piazze e vie dei due Borghi. Segnalo anche il manto stradale logorato dal tempo e divelto sia su alcuni tratti della strada comunale ex provinciale sia in alcune strade interne dei Borghi, oltre, ai muretti di protezione lungo la strada comunale. Fiducioso del vostro intervento, assicuro la sinergica collaborazione, ove servisse, della comunità al fine di raggiungere insieme e gli obiettivi indicati”.