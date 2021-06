Reggio Calabria: domenica la consegna del “Premio Muse” a Vivien Hewitt

11 Giugno 2021 13:53

Reggio Calabria: domenica la consegna del “Premio Muse” alla massima esperta su Giacomo Puccini, Vivien Hewitt

Secondo appuntamento domenica 13 giugno alle ore 19 al Cortile delle Muse per il secondo appuntamento della programmazione estiva de l’associazione “Le Muse – Laboratorio delle Arti e delle Lettere” di Reggio Calabria. Continuano ormai i famosi appelli culturali che di settimana in settimana animano le serate d’estate della città inserendo momenti di grande confronto con personalità del mondo nazionale ed internazionale. Gli “Appelli culturali nelle sere d’estate” vedono questa settimana il mondo del Teatro e dello Spettacolo poiché il nome prestigioso che animerà l’evento sarà Vivien Hewitt regista, costumista, scenografa, conosciuta per essere una delle piu’ importanti esperte su Giacomo Puccini. Una scelta importante dichiara il presidente Muse Giuseppe Livoti, scelta che attesta come il Premio Muse si proietta nel panorama internazionale dei riconoscimenti di prestigio che vedono “in presenza” personalità di alto livello dialogare con i soci e “firmare” ormai la storica formella in argilla che attesta la consegna del premio, formella realizzata dalla nota artista, scultrice e ceramista Rossella Marra. Dunque prestigio che condurrà la Hewitt a Reggio, una donna che ha firmato circa settanta produzioni operistiche in prestigiosi teatri in Italia, Germania, Gran Bretagna, Norvegia, Malta, USA, Giappone, Corea del Sud, Brasile, Perù e Uryguay. Ha dato vita all’Itinerario Pucciniano con il libro La Terra di Puccini e il DVD Puccini Luoghi e suggestioni. Tra i suoi spettacoli Madama Butterfly al Teatro Carlo Felice di Genova e al Arts Center di Seoul nella produzione intramontabile del Festival Puccini (18 riprese finora in Italia, Giappone, Germania e USA), La Boheme a Seoul e a Gozo, Tosca a Gozo, Otello di Rossini al Manoel Teatro di Malta, Il Barbiere di Siviglia sempre per il Teatro Carlo Felice. Collabora da molti anni con il Festival Puccini di Torre del Lago. La sua produzione di Madama Butterfly è la più acclamata e longeva nella storia del Festival: è stata rappresentata a Torre del Lago nel 2000, 2002, 2003, 2004, 2010, 2012, 2016 e 2018. Premio Fuji per il migliore evento dell’anno culturale Italia Giappone 2001, è stata presentata a Tokyo, Nagasaki, Kobe, a Baltimora, al Maifestspiele di Wiesbaden, nuovamente in Giappone presso il Bunka Kai Kan Theatre e per l’Expo di Aichi nel 2005 e a Seoul nel 2017. Edgar, scelto nel 2008 fra i titoli per l’inaugurazione del Gran Teatro Giacomo Puccini di Torre del Lago in concomitanza con i 150 anni dalla nascita di Giacomo Puccini, è stato votato dal pubblico quale migliore spettacolo della 54° edizione del Festival.

Ha affiancato il grande baritono Rolando Panerai nella realizzazione di La Bohème (1994) e Gianni Schicchi (1993) per il Festival Puccini. La guida La Terra di Puccini con le fotografie di Angelo Ceresa, nasce invece nel 1991 per creare un itinerario turistico culturale attraverso i luoghi pucciniani. Regista e sceneggiatrice di documentari e video, ha collaborato alla mostra Nessun Dorma all’Opera Nazionale di Beijing (2010) e al Pearl Opera House di Guangxhou (2011), oltre a Puccini al Cinema a Torre del Lago per le celebrazioni Puccini 150° (2008). Un momento dunque di dialogo con una “stage director” dei più grandi palcoscenici al mondo. La serata prevede vari momenti di interazione con le storie pucciniane come le creazioni artistiche di Giovanna Cuzzocrea dedicate alla Turandot, Butterfly, Boheme, Tosca, Manon lescaut, Rondine. Ed ancora la presenza Samuela Piccolo che in qualità di direttrice di danza ed esperta di ballo farà proprio un appello affinchè ci possa essere una ripresa di tutto questo settore –in crisi- a causa della pandemia e ponendo l’attenzione alle istituzioni tutte, quelle di alta cultura che devono supportare centri di formazione e di promozione del mondo coreutico.