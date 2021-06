Reggio Calabria: domani torna “La via dei borghi”

12 Giugno 2021 17:34

Domenica 13 giugno torna “La via dei borghi”. Il progetto nato dalla sinergia tra Il Giardino di Morgana e Kalabria Experience torna con una veste serale in questa estate 2021 con tre esperienze suggestive, la prima delle quali nell’affascinante borgo di Brancaleone. Si consolida anche quest’anno la collaborazione con l’agenzia viaggi Full Travel Service di Giuseppe Canzonieri. Meta dell’escursione di domenica 13 giugno sarà il parco archeologico urbano di Brancaleone Vetus trasformatosi da città rupestre a borgo medievale, da civiltà fiorente a borgo fantasma in un entusiasmante connubio fra architettura e paesaggio.

Il centro sorge su un promontorio di arenaria alle spalle dell’omonima cittadina costiera. Il paese affacciato sul mar ionio con i suoi scorci saprà rapire l’immaginazione del viandante. L’itinerario prevede un percorso facile e adatto a tutti con la visita al borgo caratterizzato da antichi selciati, grotte-chiese, silos granai-scavati nella roccia, geositi mioceninci, vicoli e scorci da cui è possibile ammirare l’estensione dell’antico abitato con vista a 360° su tutte le vallate circostanti. Dal 2015 tutti i percorsi sono stati riqualificati grazie a progetti di rigenerazione urbana promossi dalla Pro Loco di Brancaleone attraverso un progetto di volontariato che ci consente oggi di ammirare il borgo in tutta la sua bellezza.

Per info: http://www.ilgiardinodimorgana.it/blog/brancaleone-al-tramonto.