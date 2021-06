Reggio Calabria: domani sera Pino Aprile presenterà il suo ultimo libro dal titolo “tu non sai quanto è ingiusto questo paese”

28 Giugno 2021 12:10

Reggio Calabria: domani sera nel piazzale della stazione di Santa Caterina Pino Aprile presenterà il suo ultimo libro dal titolo “tu non sai quanto è ingiusto questo paese”

In un momento molto particolare, dove la questione meridionale è sempre di grande attualità, i rapporti svimez segnalano una crisi economica e sociale senza precedenti per la nostra Calabria. La pandemia ha accentuato il Pil a – 9, la crisi sociale nelle famiglie calabresi si è allargata, basta verificare i dati del banco alimentare, che, con grande solidarietà, aiuta tantissime persone. La pubblica amministrazione anziché aprire a nuovi ingressi di giovani, ha un organico la cui età media è di sessanta anni, e dal cambio generazionale potrebbe ripartire il rinnovo nei vari Enti, nazionali e locali, con migliaia di assunzioni, che permetteremmero a tutti i comuni calabresi di sopperire alla mancanza di personale per dare risposte nei vari servizi comunali. Il Recovery fund sembra un’occasione mancata per il Sud: la maggior parte dei fondi, così come stabilito dall’Europa (70 al sud), non trova riscontro nei palazzi del potere. Assieme a Pino Aprile, giornalista e scrittore tra i pochi meridionalisti in campo, analizzeremo la situazione che dovrebbe portare ad un’unità di inenti di tutte le forze politiche, per lo sviluppo e la crescita di un territorio che ha tutti i numeri e le potenzialità per dare risposte ad un popolo civile e laborioso come quello meridionale. Domani sera Pino Aprile presenterà il suo ultimo capolavoro: “tu non sai quanto è ingiusto questo paese”, ore 20,30 Piazza Stazione FS S.Caterina. L’evento di svolgerà all’aperto e in osservanza di tutte le norme anticovid. Si raccomanda la massima puntualità.