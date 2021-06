Reggio Calabria: domani l’assemblea di Confartigianato Imprese per il rinnovo degli organismi provinciali

25 Giugno 2021 11:59

Sabato 26 giugno si riunirà a Reggio Calabria l’assemblea provinciale della Confartigianato per rinnovare gli organismi dell’associazione

Sabato 26 giugno si riunirà a Reggio Calabria l’assemblea provinciale della Confartigianato per rinnovare gli organismi dell’associazione. Nelle settimane scorse si sono svolte le assemblee di comprensorio per la scelta dei delegati , nel corso dei lavori si è sviluppato un forte ed articolato dibattito che ha fatto emergere la preoccupazione del settore per il futuro. La pandemia ha stravolto l’intera società ed ha causato uno stato di grandissima sofferenza ai settori economici della nostra provincia , aggiungendosi agli atavici problemi presenti nella nostra terra a partire dal ndrangheta. Spesso , anche in questa fase , non c’è stata la giusta attenzione verso il comparto da parte degli attori istituzionali nazionali e locali. Nella natura dell’impresa artigiana vi è sempre consapevolezza delle proprie capacità che sprigionano fiducia e speranza , capaci di superare ogni difficoltà. In questa fase delicatissima le capacità imprenditoriali da sole rischiano di non essere sufficienti e quindi è necessaria una attenzione particolare e straordinaria da parte di tutti i soggetti pubblici. Deve esserci piena consapevolezza che l’artigianato rappresenta una risorsa straordinaria e positiva per tutto il territorio e una specificità all’interno del sistema imprenditoriale .Questo è un settore che non legge la mattina il sole 24 per capire le oscillazione della borsa , non è coinvolto nei giochi e nelle speculazioni finanziari , non frequenta salotti di alcun tipo ma si spezza la schiena , si consuma le mani , si logora le ginocchia quotidianamente unendo alla fatica fisica una grande capacità creativa ed intellettuale, rappresentando , narrando e interpretando i luoghi ove è insediato. L’artigianato è un segmento capace di tenere insieme il passato e il futuro accettando le sfide di una economia che cambia , posizionandosi in tutti i nuovi settori innovativi e giocando anche un ruolo fondamentale nella tenuta sociale delle aree interne e montane e nel possibile sviluppo turistico vero della nostra provincia. La confartigianato , in questi mesi terribili ha accentuato la sua presenza , rappresentando in maniera forte le esigenze degli artigiani presso le istituzioni e contemporaneamente ha offerto un servizio di sostegno per l’utilizzo di tutti gli strumenti esistenti per tentare di alleviare i forti disagi che si sono creati. L’assemblea provinciale , quindi contribuirà a spingere ulteriormente la presenza dell’associazione e a rafforzare l’intero settore per vincere le sfide non facili del futuro.