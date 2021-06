Reggio Calabria: domani la presentazione del nuovo progetto artistico “Cantieri Culturali” che animerà il lungomare dal 12 al 25 Luglio

17 Giugno 2021 09:44

Domani mattina, alle ore 10, presso l’arena “Ciccio Franco”, il direttore artistico dell’Officina dell’Arte Peppe Piromalli e il d.g. del Reggio Filmfest Michele Geria, incontrano la stampa per illustrare il nuovo progetto artistico “Cantieri Culturali” che animerà il lungomare reggino dal 12 al 25 Luglio. Noti attori, registi e produttori del panorama nazionale ed internazionale, sono pronti a segnare l’estate reggina 2021. L’evento prevede un vasto programma caratterizzato da spettacoli teatrali, proiezioni cinematografiche, mostre, incontri, dibattiti, interventi documentari e tanto altro ancora. “Siamo pronti a ripartire con un cartellone ricco di eventi sempre nel pieno rispetto della normativa anti-Covid – afferma l’attore Piromalli -. Insieme a Michele Geria, abbiamo puntato sul villaggio culturale per far tornare a vivere alla comunità, momenti insieme e spensierati. Live inediti e un cinema all’aperto con tanti workshop dedicati, saranno la chiave di successo di un progetto artistico che speriamo diventi un appuntamento fisso dell’estate reggina”.