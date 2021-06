Reggio Calabria: domani al Parco Angelina Cartella di Gallico Marina dibattito pubblico con Luigi De Magistris

26 Giugno 2021 23:52

Reggio Calabria: domani, domenica 27 giugno, presso il Parco Angelina Cartella di Gallico Marina, alle ore 19.00, il dibattito pubblico “Lavoro, Salute, Ambiente. Contro la malapolitica, per una Calabria diversa” che vedrà la partecipazionedi Luigi de Magistris

Si svolgerà domenica 27 giugno, presso il Parco Angelina Cartella di Gallico Marina, alle ore 19.00, il dibattito pubblico “Lavoro, Salute, Ambiente. Contro la malapolitica, per una Calabria diversa” che vedrà la partecipazione del candidato alla presidenza della Regione Calabria, Luigi de Magistris. L’iniziativa, fortemente voluta da Calabria Resistente e Solidale, fra i primi soggetti politici a sostenere il progetto di cambiamento della Calabria che si riconosce nella candidatura di De Magistris, assieme all’Associazione “La Cosa Pubblica”, il Movimento per la Rinascita del PCI, e Potere al Popolo, co-organizzatori del dibattito, rappresenta una delle prime occasioni di confronto pubblico dopo la fine delle restrizioni imposte dalla pandemia. Si è deciso di puntare sui temi del lavoro, della salute e dell’ambiente come i tre pilastri su cui costruire politiche nuove per una società più giusta. Tre ambiti che sono stati finora, i più funestati da politiche miopi e antipopolari che hanno prodotto smantellamento dei diritti e precarietà, impoverimento dei servizi e migrazione sanitaria, mancanza di progettazione e controlli con la devastazione dell’ambiente naturale. Anche la scelta di realizzare l’iniziativa a Gallico, popoloso quartiere della città, vuole essere un preciso segnale di diversità politica. Invece delle piazze del centro città, unico angolo a mantenere una sbiadita parvenza di vivere civile, abbiamo deciso di partire dalla periferia nord, un tempo centro di fiorente produzione agrumaria e pioniere dell’attività turistica, oggi mortificata da decenni di incuria, abbandono politico e amministrativo e dalle mire di rapaci settori criminali. Il dibattito, che si svolgerà nel rispetto delle norme antiCovid, sarà moderato da Peppe Marra (Calabria Resistente e Solidale) e prevede gli interventi di Giorgia Campo (Potere al Popolo), Lorenzo Fascì (Mov. Rinascita del PCI) e Stefano Morabito (“La Cosa Pubblica”), cui seguirà uno spazio dedicato agli interventi dal pubblico. Concluderà il candidato alla Presidenza della Regione Calabria, Luigi de Magistris.