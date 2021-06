17 Giugno 2021 20:44

Reggio Calabria: disservizi idrici nella zona Sud della città a causa di una rottura alla rete comunale

A causa di una rottura alla rete idrica comunale e delle relative operazioni di ripristino si stanno verificando in queste ore, a Reggio Calabria, disservizi idrici nel comprensorio comunale delle ex circoscrizioni V, VI e VII, ed in particolare nelle zone delle vie Sbarre Superiori, Centrali e Inferiori, Gebbione, Viale A. Moro e zone limitrofe. Rammaricandosi dei disagi l’Assessore alle Manutenzioni, Rocco Albanese comunica “che gli operatori sono al lavoro in queste ore per risolvere il disservizio. A breve sarà ripristinata la normale erogazione del servizio idrico”.