Reggio Calabria, disservizi idrici in città nella giornata di domani per lavori alla condotta idrica [INFO UTILI]

16 Giugno 2021 14:53

Disservizi idrici nella giornata di domani in alcune zone di Reggio Calabria: tutte le info utili

“Disservizi idrici nel comprensorio comunale delle ex circoscriz. V, VI e VII il 17 giugno dalle ore 14:00 del giorno 17.06.2021. Si comunica che, a causa di una riparazione sulla condotta idrica comunale, dalle ore 14:00 del giorno 17.06.2021, saranno previsti disservizi idrici nel comprensorio comunale delle ex circoscrizioni V, VI e VII, ed in particolare nelle zone delle vie Sbarre Superiori, Centrali e Inferiori, Gebbione, Viale A. Moro e zone limitrofe. Si presume che nella serata della stessa giornata, verrà ripristinata la normale erogazione idrica”. E’ quanto si legge in una nota ufficiale del Comune di Reggio Calabria, che informa i cittadini sui disservizi in alcune zone della città per lavori alla condotta idrica.