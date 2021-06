Reggio Calabria, continuano le denunce sul degrado del Lido Comunale: “ci sono anche cani rinchiusi barbaramente lì dentro” [VIDEO]

17 Giugno 2021 10:59

Reggio Calabria: la nota di Nuccio Pizzimenti sul Lido Comunale

“Noi desideriamo che il Lido Comunale sia messo in sicurezza, riaprire le cabine a norma con il relativo bando per il quale abbiamo sollecitato al Sindaco, in modo che anche tutte le attività possono svolgere in sicurezza le proprie attività, un piccolo risultato è stato raggiunto, ora si deve procedere a fare i lavori per la ristrutturazione”. Sono queste le parole di Nuccio Pizzimenti, presidente dell’Associazione “Cittadini per il Cambiamento”.

“All’interno della struttura decadente del Lido Comunale sono stati anche segnalati cani chiusi nelle cabine e Palazzo San Giorgio sta pensando di aprire il bando per la sezione di lido che ha le cabine funzionanti e sistemate 3 anni fa come si nota nelle foto a corredo dell’articolo” conclude Pizzimenti.