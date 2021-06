Reggio Calabria: dal 12 al 25 Luglio la kermesse “Cantieri Culturali”. Piromalli e Geria: “vogliamo diventi il punto di rifermo dell’estate per i reggini” [INTERVISTE]

1 Giugno 2021 20:34

Reggio Calabria: dal 12 al 25 Luglio la kermesse “Cantieri Culturali”, quattordici giorni di arte pura dove il cinema e il teatro si fondono grazie alla presenza di noti attori, registi e produttori del panorama nazionale ed internazionale pronti a segnare l’estate reggina 2021

Dall’unità di intenti di due importanti realtà culturali reggine, Officina dell’Arte e Reggio FilmFest, nasce la kermesse “Cantieri Culturali”, ambizioso progetto ideato dai professionisti Peppe Piromalli e Michele Geria con l’obiettivo di promuovere, conoscere e diffondere l’arte, in programma dal 12 al 25 Luglio nell’affascinante Arena “Ciccio Franco”. Quattordici giorni di arte pura dove il cinema e il teatro si fondono grazie alla presenza di attori, registi e produttori.

“Reggio FilmFest nasce nel 2004 ed è un festival del cinema indipendente che ha visto, negli anni, protagonisti artisti di fama internazionale ed è stato un trampolino di lancio per tanti registi e sceneggiatori – afferma il Michele Geria -. Non potendoci dimenticare quello che abbiamo e stiamo vivendo a causa della pandemia che ha messo in ginocchio un Paese intero e la sua economia, insieme a Peppe Piromalli abbiamo pensato di realizzare un evento all’aperto che sia ben costruito ed organizzato”

Peppe Piromalli, si dice “entusiasta di abbinare la sua creatura ad una realtà positiva e produttiva del territorio come il Reggio FilmFest, evento di tiratura regionale e nazionale che, col tempo, è riuscito a mostrare il vero volto della città. Questa iniziativa vogliamo diventi il punto di rifermo dell’estate per i reggini”.

In basso le INTERVISTE complete: