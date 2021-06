Reggio Calabria, da stasera la via Marina alta diventa isola pedonale per 600 metri da Cesare a Villa Zerbi – DATE, INFO e DETTAGLI

22 Giugno 2021 16:30

Reggio Calabria: le novità per la circolazione nel centro storico in vigore dalle ore 22 del 22 giugno e fino alle ore 24 del 30 settembre

Importanti modifiche alla circolazione sono state disposte dal Settore Polizia municipale e Viabilità del Comune di Reggio Calabria nel periodo compreso tra oggi, il 22 giugno, e il 30 settembre 2021. Attività propedeutiche al più ampio progetto che riguarda la pedonalizzazione di Corso Matteotti (via Marina alta) dove, in accordo con le attività commerciali dell’area, grazie alla sinergia attivata dai diversi settori dell’Amministrazione comunale, insieme alle Assessore Calabrò e Cama, e al presidente della Commissione Attività Produttive Carmelo Versace, saranno realizzate iniziative di tipo culturale e commerciale.

“In questo lasso di tempo, che abbraccia l’intera stagione estiva – spiega in una nota l’assessore alla Polizia municipale, Paolo Brunetti, dando notizia delle modifiche al flusso del traffico veicolare – viene infatti istituita l’area pedonale sul Corso Matteotti, nel tratto compreso tra Via Giulia e Piazza Indipendenza. Il provvedimento – prosegue ancora l’assessore – dispone anche l’eliminazione della corsia preferenziale riservata agli autobus sullo stesso Corso Matteotti“. La nuova isola pedonale è lunga 600 metri, da Cesare a Villa Zerbi.

“Prosegue, dunque, il percorso intrapreso dall’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Falcomatà – conclude Brunetti – nella direzione di un cambiamento radicale nella fruizione del nostro centro storico, in un’ottica sempre più rispondente ai criteri della sostenibilità, di una decisa riduzione del traffico veicolare e a tutto vantaggio dei percorsi e degli itinerari pedonali. Un cammino che stiamo portando avanti di concerto con il corpo della Polizia municipale a cui va il mio ringraziamento per il costante supporto e per il lavoro quotidiano svolto sul territorio a tutela della sicurezza e della legalità e con gli stessi operatori commerciali direttamente coinvolti da queste novità“.