Reggio Calabria: da domani torna l’evento “Fierce Woman”

30 Giugno 2021 13:52

Dopo lo stop imposto dalle restrizioni anti-covid torna domani, giovedì 1 luglio a partire dalle 20.30, a Reggio Calabria “Fierce Woman”: il formati artistico-culturale ideato e realizzato da Laura Pizzimenti. “La cura” è il nuovo argomento trattato durante l’appuntamento che si terrà a Villa del Cavaliere. “È un argomento a me molto caro, ha dichiarato Laura Pizzimenti, in quanto io stessa ho vissuto in prima persona un cammino incentrato sulla cura dell’essere, così come le ospiti protagoniste di questo episodio, lo hanno intrapreso ed Espresso totalmente tramite il loro lavoro”. Le ospiti saranno Rita La Piana, conosciuta come “vita da curvy”, una modella curvy, social media manager che ha fatto delle sue bellissime forme uno stile di vita grazie ad un processo di crescita personale, la psicologa Menita Crucitti con la sua cura dell’essere e non dell’apparire, il medico geriatra Maria Grazia Richichi con la sua missione di concentrare più attenzione alla cura degli anziani: nostro patrimonio di saggezza e cultura. Altro ospite della serata è una nuova figura maschile ossia l’architetto Lino Geria, meglio conosciuto come ‘Archilinus’ che si è sempre distinto nella sua professione, ma anche come sostenitore delle donne nel loro percorso di crescita ed evoluzione professionale e umana. Madrine dell’evento invece, saranno Jessica Logoteta, ballerina e personal trainer, che cura contemporaneamente lo spirito e l’anima nello svolgersi della sua professione, e l’imprenditrice Laura De Stefano con la sua cura dell’animo mediante l’uso del colore tipico del suo brand. Partner dell’evento sono ‘Studio di progettazione”, di Francesco Antonio Baldessarro, Dario Caminiti make up artist, il fotografo Alfredo Muscatello, per le idee e grafica Loredana Gunicelli, comunicazione e grafica l’architetto Paola Redi e poi Angela Panzera ufficio stampa, ”Sesto Senso” hairstyles, “Hamburgeria Reggio Calabria”, “Visual Show” e “Radio Touring “.