Reggio Calabria: convocato il Consiglio Comunale dopo due mesi, i punti all’ordine del giorno

25 Giugno 2021 19:25

Ai sensi dell’articolo 39 del D. Lgs. 267 del 18-08-2000 e dell’articolo 47 dello Statuto Comunale, il presidente del consiglio Enzo Marra comunica che il consiglio comunale di Reggio Calabria, è convocato, in sessione straordinaria per il giorno 29 giugno 2021 alle ore 10:00 presso la sala consiliare di Palazzo San Giorgio, anche in videoconferenza, per procedere alla discussione dei seguenti argomenti, posti all’ordine del giorno:

1) Approvazione verbale seduta del 29 aprile 2021

2) Interrogazione “Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza”

3) Approvazione piano di zona 2021-2023 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali ai sensi della legge N. 328/2000. Ambito territoriale di Reggio Calabria.

4) Conferimento della cittadinanza onoraria al dott. Salvatore Settis

5) Mozione sulla adozione e istituzionalizzazione del bilancio sociale

6) Mozione sul bilancio di genere

7) Mozione per la destinazione dell’acconto del 10% delle risorse del next Generation Eu

8) Mozione per promuovere progetti a favore di lavoratori over 45 in stato di disoccupazione

9) Dichiarazione di prevalenti interessi pubblici per l’opera di completamento del campo di calcio in località Arangea

10) Risoluzione su iniziative a sostegno del DDL Zan

11) Ordine del giorno “Screening periodico per una didattica in presenza sicura

Nel caso in cui la seduta in prima convocazione del civico consesso andrà deserta per mancanza del numero legale, il Consiglio è convocato in seduta straordinaria di seconda convocazione per il 30 giugno alle ore 10:00.