Reggio Calabria: continua in remoto la programmazione del Circolo Culturale “L’Agorà”, iniziativa sul mito di Ulisse

26 Giugno 2021 19:51

L'Odissea, il poema di Omero che racconta le peregrinazioni di Ulisse e dei suoi marinai, si svolge in buona parte lungo le coste italiane. Dal Circeo alle Eolie, transitando per il Cilento, alcuni dei più celebri episodi raccontati si svolgono nel parte meridionale del Mediterraneo. Il relatore analizzerà nel corso della sua disamina le varie locations dell'isola del Sole, dove sbarcò Ulisse insieme ai suoi uomini ed i vari incontri che si svolsero con le personalità mitologiche presenti, secondo la tradizione mitologia sul territorio della Trinacria. Polifemo e la sua grotta alle falde dell'Etna, i faraglioni di Acitrezza, dove nel maggiore degli stessi, ricadrebbe l'isola di Lachea ricca di vegetazione e di capre, le isole Eolie residenza del dio dei venti Eolo. Altri incontri riguardano le Sirene, poi il confronto con i mostri di Scilla e Cariddi. Scilla mangia sei volte sei compagni di Ulisse, mentre Cariddi risucchia le acque. Scilla, "colei che dilania", e Cariddi, "colei che risucchia", i due mostri a cui Ulisse riuscì a sfuggire, pur perdendo dei preziosi compagni di avventura, per tradizione corrispondono allo Stretto di Messina. Dopo aver affrontato i due mostri, Odisseo, approdato con i suoi compagni sull'isola di Trinacria, non riesce a frenare la voglia dei compagni di cibarsi delle vacche sacre agli dei. QUESTI i luoghi da lui "visitati" lungo le sponde sicule e quelle calabresi: TERRA DEI CICLOPI. Secondo alcuni corrisponde alla zona di Posillipo (Napoli); secondo altri si trova in Sicilia, tra le pendici dell'Etna e il mare. I Ciclopi sono giganti con un occhio solo. Nella grotta del brutale Ciclope Polifemo, Odisseo perde 6 uomini. ISOLA DI EOLO. Si trova nelle Eolie ed è identificabile con l'isola vulcanica di Stromboli. Qui vengono accolti da Eolo, il dio dei venti, che, donando a Odisseo un otre nel quale sono racchiusi i venti contrari alla navigazione, gli offre la possibilità di tornare felicemente in patria. I compagni, però, convinti che l'otre contenga molti tesori, lo aprono scatenando così una terribile tempesta. SCILLA E CARIDDI. Sono i due mostri a cui Odisseo riesce a sfuggire pur perdendo alcuni uomini. Per tradizione corrispondono allo Stretto di Messina. ISOLA DEL SOLE. Corrisponde alla Sicilia, che nel poema omerico è chiamata anche Trinacria. In quest'isola i compagni di Odisseo, affamati, mangiano le vacche sacre al dio Sole. Zeus scatena allora una tempesta e li fa naufrgare. Si salva solo il nostro eroe che giunge naufrago a Ogigia.