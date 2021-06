Reggio Calabria: consentita la capienza dell’80% sui bus Atam

ATAM, comunica che da , comunica che da oggi è possibile occupare tutti i posti a sedere, Governo e Regioni hanno ripristinato il limite di riempimento dei mezzi all’80% nelle zone bianche. Sarà quindi possibile occupare tutti i posti a sedere (stiamo rimuovendo gli adesivi), ed il 20% di capienza non utilizzabile è individuata, infatti tra i posti a in piedi. La mascherina resta obbligatoria

Coprite bene naso e bocca per tutta la durata del viaggio. Non toglietela per bere, mangiare o parlare al telefono.

I trasgressori possono essere sanzionati dalle Forze dell’Ordine.

Fate il biglietto via app o contactless

Si evita così l’attesa alle rivendite, oltre a ridurre le occasioni di contagio, dalla nostra app si comprano con carta di credito biglietti ordinari, giornalieri ed abbonamenti, dalla app si ricarica il mensile, si rinnova l’annuale e si comprano i settimanali, pagando con carta di credito o PayPal.

In viaggio

In situazioni di necessità il conducente può fermare la vettura e richiedere l’intervento delle Forze dell’Ordine. • Per salire, usate le porte posteriori. Lasciate prima scendere • Se il mezzo in arrivo è al completo, aspettate quello dopo • A bordo considerate tutto lo spazio a disposizione