Reggio Calabria: consegnati i lavori di adeguamento sismico del ponte Pantano Grande lungo la SS106

23 Giugno 2021 15:01

Anas: consegnati i lavori di adeguamento sismico del ponte Pantano Grande lungo la SS106 “jonica” tra i comuni di Bruzzano e Brancaleone, in provincia di Reggio Calabria

Anas (Gruppo FS Italiane) ha consegnato i lavori di adeguamento sismico del Ponte ‘Pantano Grande’, al km 65,950 della strada statale 106 ‘Jonica’, tra i comuni di Bruzzano e Brancaleone in provincia di Reggio Calabria. I lavori che ricadono nell’Ambito dell’Accordo Quadro per il monitoraggio e la manutenzione straordinaria delle opere d’arte della Struttura Territoriale Calabria. sono stati aggiudicati all’impresa TANK SRL con sede a Roma. L’appalto , che prevede la ricostruzione del Ponte Pantano Grande sulla Fiumara di Bruzzano in nuova sede e la realizzazione di una rotatoria per il collegamento del nuovo tratto con la SS106 in esercizio, permetterà un miglioramento dell’intersezione tra la 106 Jonica e la SP 68. L’importo complessivo di investimento per i lavori è pari a € 3 milioni e 700 mila euro. I lavori avranno una durata di circa un anno con una apertura al traffico prevista per la prossima estate.